Стало известно, как США могут ответить на дедолларизацию мировой экономики Политолог Шафир: США могут ввести санкции в ответ на дедолларизацию экономики

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США могут ввести санкции в отношении Нового банка развития БРИКС в ответ на дедолларизацию мировой экономики, рассказал в беседе с «Царьградом» политолог-международник Тимур Шафир. По его словам, сейчас трудно предположить, на какие еще шаги пойдут Штаты.

Возможно, это будут какие-то санкционные методы в отношении Нового банка развития БРИКС, который, собственно говоря, продолжает набирать обороты, обслуживая интересы как минимум членов БРИКС и тех стран, которые с надеждой смотрят на этот новый альянс, — предположил политолог.

Шафир отметил, что пока непонятно, что еще смогут придумать в США, чтобы поддержать свой доллар, который теряет популярность на мировой арене. В любом случае через пять-шесть лет китайская экономика по всем параметрам обойдет американскую, подытожил международник.

Ранее советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсудили возможность введения санкций против стран, которые уходят от использования американского доллара в своей внешней торговле. Уточняется, что меры будут направлены против стран с развивающимися рынками с целью снизить риски для американской валюты.