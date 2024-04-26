В США могут ввести санкции против стран, уходящих от доллара Bloomberg: советники Трампа обдумывают санкции для стран, уходящих от доллара

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Дональд Трамп

Советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые уходят от использования американского доллара в своей внешней торговле, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что меры будут направлены против стран с развивающимися рынками с целью снизить риски для американской валюты.

Обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах, в том числе меры экспортного контроля, обвинения в валютной манипуляции и тарифы, — пишет агентство.

Ранее стало известно, что у бывшего президента США заканчиваются деньги на судебные расходы. В марте политик потратил $4,9 млн на судебные издержки; на счетах, которые он использовал для финансирования своих адвокатов, осталось всего $6,8 млн.

Как пишет Bloomberg, это вынуждает Трампа искать другие источники финансирования судебных тяжб для покрытия растущих расходов. Отмечается, что он может попытаться использовать собственное состояние или привлечь больше денег от доноров. Национальный комитет Республиканской партии отказался покрывать судебные издержки Трампа.

Отмечается, что сейчас Трамп финансирует свои судебные тяжбы благодаря комитету Save America, который собирает средства от доноров. С января 2023 года организация потратила более $62 млн на судебные издержки.