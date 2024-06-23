Стало известно, что Украина требует снять запрет на удары вглубь России AP: Украина настаивает на снятии запрета на удары ATACMS вглубь России

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Источники агентства The Associated Press утверждают, что Украина оказывает давление на США и требует снять запрет на использование дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Киев хочет наносить удары по важным целям внутри РФ.

По данным собеседников издания, Украина хочет добиться от Вашингтона согласия на применение американских ракет на расстояние 100–150 километров в глубине российской территории. Украинское командование жалуется, что без такой возможности у него «связаны руки». При этом в Киеве считают, что вынудить американские власти отменить ограничение могут только «отчаянные условия на поле боя».

Ограничения правительства США на дальность ударов американским оружием не позволяют Вооруженным силам Украины атаковать ключевые аэродромы на территории РФ, информировало издание The Washington Post. По сведениям журналистов, благодаря этому российская авиация наносит серьезный ущерб позициям противника.

Как указал ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен, Соединенные Штаты не исключают, что дальность атак с помощью их вооружения по РФ будет только увеличиваться. Белый дом продолжит следовать текущему курсу по Украине, сказал он. При этом по мере необходимости стратегия Вашингтона будет корректироваться.