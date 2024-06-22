В США рассказали, как Вашингтон «защитил» аэродромы РФ от ударов ВСУ WP: ограничения США на удары не дают ВСУ атаковать ключевые аэродромы РФ

Фото: МО Украины

Ограничения правительства США на дальность ударов американским оружием не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать ключевые аэродромы на территории РФ, передает The Washington Post. По информации журналистов, благодаря этому российская авиация наносит серьезный ущерб позициям противника.

Новая политика США, позволяющая Украине обстреливать российскую территорию из некоторых видов американского оружия, привела к сокращению числа российских атак, но все еще ограничивает радиус действия настолько, что не позволяет Украине наносить удары по ключевым аэродромам, — говорится в статье.

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит отметила, что Вашингтон не принимал решения о применении американских тактических баллистических ракет большой дальности ATACMS для нанесения ударов по России. Таким образом она прокомментировала сообщения об одобрении ударов боеприпасами производства США по российской территории.

Как указал американский госсекретарь Энтони Блинкен, Соединенные Штаты не исключают, что дальность атак с помощью их вооружения по РФ будет только увеличиваться. Белый дом продолжит следовать текущему курсу по Украине, резюмировал он. При этом по мере необходимости стратегия Вашингтона будет корректироваться.