Стало известно, чем российская подлодка у берегов Кубы встревожила США BI: мощь и малая заметность подлодки «Казань» вызывает тревогу у США и НАТО

Фото: МО РФ

Вошедшая в порт Гаваны атомная подводная лодка «Казань» ВМФ России обеспокоила представителей НАТО и политиков в США, сообщает Business Insider. Их встревожили мощь и малая заметность российской субмарины.

Американские политики и официальные лица НАТО уже давно выражают беспокойство по поводу мощностей «Казани» и других подобных ей подлодок, — говорится в публикации.

Тревогу Запада вызывает огневая мощь и малая заметность подводных лодок проекта 885М «Ясень-М». Субмарины этой модификации трудно обнаружить, но они несут самое передовое тяжелое вооружение, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

В порт Гаваны 12 июня вошли атомная субмарина «Казань», танкер-снабженец «Академик Пашин», фрегат «Адмирал Горшков» и спасательный буксир «Николай Чикер» Военно-морского флота России.

Ранее агентство Reuters писало, что российские корабли и самолеты будут переброшены в Карибский бассейн для участия в учениях. Собеседник издания утверждал, что суда будут заходить в порты Кубы и, возможно, совершат остановку в Венесуэле.

Позже стало известно, что Военно-морские силы США проследят за учениями российского флота на Кубе. Для этой цели Вашингтон выделил шесть кораблей. В частности, для наблюдения за подводной лодкой ВМФ России направили два эсминца и еще два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Остальную часть российского флота будут сопровождать еще три американских военных суда.