США отправили корабли на Кубу для «слежки» за российским флотом CBS News: американские корабли проследят за учениями ВМФ России на Кубе

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Военно-морские силы США проследят за учениями российского флота на Кубе, сообщает CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников. По информации журналистов, для этой цели Вашингтон выделил шесть кораблей.

Хотя учения не рассматриваются в США как угроза, американские корабли будут развернуты для слежения за русскими, — уточнили представители СМИ.

В частности, для наблюдения за подводной лодкой ВМФ России направили два эсминца и еще два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Остальную часть российского флота будут сопровождать еще три американских военных суда.

Ранее агентство Reuters писало, что российские корабли и самолеты будут переброшены в Карибский бассейн для участия в учениях. Собеседник издания утверждал, что суда будут заходить в порты Кубы и, возможно, совершат остановку в Венесуэле.

До этого отряд кораблей Северного флота ВМФ РФ вышел в дальний поход. Возглавлял группу фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который является носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Корабли отряда взяли курс в Атлантику через назначенные районы Баренцева моря. Помимо «Адмирала Горшкова» в состав группы также вошли средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».