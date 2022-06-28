США ввели запрет на импорт золота из России

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США запретили ввоз в страну золота из России, говорится в документе, опубликованном американским Министерством финансов. Отмечается, что решение не касается российского золота, которое находилось за пределами страны до того момента, как постановление вступило в силу.

Как ранее было анонсировано на саммите G7, к США присоединились Великобритания, Канада и Япония, чтобы принять меры против российского золота, являющегося крупнейшей частью неэнергетического экспорта страны, — говорится в документе.

Отмечается, что импорт российского золота в США запрещен не полностью: под рестрикции не подпадают случаи, предусмотренные законом, или партии с лицензией, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

По оценкам госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате запрета на драгоценный металл Россия лишится примерно $19 млрд. Он охарактеризовал потерю таких доходов как значительную.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова заявила, что вероятный запрет на покупки российского золота будет иметь скорее номинальное значение. По её словам, Лондонская биржа металлов запретила размещать металлы из России ещё в марте.