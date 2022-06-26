В США оценили потери России в случае запрета импорта её золота Госсекретарь США Блинкен: Россия потеряет $19 млрд из-за запрета импорта золота в страны G7

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Золотые слитки

Введение странами G7 запрета на импорт золота из России нанесёт удар по одной из самых значимых статьей её дохода. Страна лишится примерно $19 млрд, заявил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

Инициатива затрагивает вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около 19 миллиардов долларов, и большая часть из них приходится на страны «семёрки», — сказал он.

Блинкен добавил, что потеря таких доходов — «это значительно».

В Германии с мнением главы Госдепартамента США не согласились. Читатели газеты Die Welt предположили, что ситуация может быть аналогичная ограничениям на импорт топлива. Цены на золото могут «взлететь до небес», и в этом случае доходы России будут «астрономическими».

Ранее сообщалось, что четыре страны G7 — США, Великобритания, Канада и Япония — объявили о запрете на импорт российского золота в связи с ситуацией на Украине. На саммите «семёрки», который стартует 26 июня, будет предложено поддержать эту инициативу остальным участникам сообщества. Ограничения будут распространяться на закупки вновь добытого и переработанного золота и не затронут уже приобретенное.