Названы последствия для России от эмбарго на золото Аналитик Мельникова: вероятный запрет на покупки российского золота будет иметь скорее номинальное значение

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Вероятный запрет на покупки российского золота будет иметь скорее номинальное значение, сообщила аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова журналу «Компания». По её словам, Лондонская биржа металлов запретила размещать металлы из России ещё в марте.

Теперь, вероятно, основным покупателем золота выступит ЦБ РФ. Также Россия может перенаправить часть экспорта. Ключевые импортеры золота на мировом рынке — это Китай и Индия, но тут стоит отметить риски: удорожание себестоимости поставок и вероятное снижение цены продаж, — рассказала Мельникова.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский отметил, что Запад почти не был покупателем российского золота, через него просто шли сделки.

Как считает аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева, из-за эмбарго могут возникнуть трудности у небольших российских золотодобытчиков: работа небольших артелей скорее всего сократится.

При этом некоторые эксперты усомнились, что золото вообще стоит продавать за границу.

У нас происходит перманентное ограбление России в виде вывоза золота. За 2020 и 2021 годы из страны было вывезено более 600 тонн золота, в основном в Великобританию. А это практически всё золото, добытое за это время в стране, — заявил председатель русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов.

С ним согласен и председатель Союза старателей России Виктор Таракановский, который привёл в пример Китай, складывающий запасы драгоценного металла «в кубышку».

О запрете на импорт российского золота в связи с ситуацией на Украине объявили четыре страны G7: США, Великобритания, Канада и Япония. Ограничения будут распространяться на закупки вновь добытого и переработанного золота и не затронут уже приобретённое.