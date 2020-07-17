США ввели санкции в отношении сына президента Никарагуа

https://static.news.ru/photo/1c3122e8-c852-11ea-b199-fa163e074e61_660.jpg Хуан Карлос Ортега Мурильо Фото: jc_ortmu/instagram.com

Власти Соединённых Штатов приняли решение ввести санкции против Хуана Карлоса Ортеги Мурильо — сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги, следует из заявления Минфина США.

Кроме того, США вводят рестрикции в отношении двух связанных с сыном президента Никарагуа компаний, а также ещё одного гражданина страны, который назван представителем семьи Ортеги.

Президент Ортега и его коррумпированный круг приближённых ставят собственную власть и благополучие выше потребностей жителей Никарагуа, — отметил министр финансов США Стивен Мнучин, слова которого приводятся в распространённом заявлении.

В частности, уточняется, что Хуан Карлос Ортега Мурильо замешан в коррупции, присвоении государственных активов и других финансовых махинациях. Его компания Difuso Communications также попала под рестрикции.

Американские санкции против другого сына Ортеги — Рафаэля Антонио Ортеги Мурильо — были введены в декабре 2019 года. Также под рестрикции подпали три компании, которыми он управляет или владеет.

Ранее NEWS.ru писал, что в конгрессе США предложили ввести санкции в отношении Турции за закупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Проект закона внесла группа конгрессменов, в состав которой входят представители Республиканской и Демократической партий — Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и Майкл Маккол.

Документ получил название «Закон о противодействии экспорту российских вооружений». В нём предлагается признать поставки С-400 «существенной сделкой», что по действующему американскому законодательству требует ввода санкций.