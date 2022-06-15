США ввели санкции против трех человек, связанных с Россией Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и Украины

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США ввели санкции против трех физических лиц из России, Швеции и с Украины, следует из обнародованного на сайте американского Минфина документа. По информации ведомства, под ограничения подпали гражданин Швеции Антон Тулин, россиянин Александр Жучковский и украинец Станислав Шевчук. Последние двое, как утверждается, связаны с националистической организацией «Русское имперское движение».

«Русское имперское движение» стремилось собирать и перемещать средства, используя международную финансовую систему, с намерением создать глобальную сеть насильственных групп, которые поощряют экстремистские взгляды и подрывают демократические процессы, — говорится в сообщении.

Минфин США 2 июня включил в санкционный список официального представителя МИД РФ Марию Захарову, министра строительства Ирека Файзуллина, заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, главу Минэкономразвития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева и ещё 12 человек.

Ранее сообщалось, что главы стран — членов Евросоюза обсудят на саммите в Брюсселе вопрос о возможности конфискации российских активов в рамках антироссийских санкций. В настоящее время нет правовых механизмов, которые позволили бы осуществить подобную практику. В Европе арестовали имущество россиян на €23 миллиарда.