США ввели санкции против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/2e065d40-7238-11eb-8d66-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Graeme Jennings - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США вводят визовые ограничения против 43 официальных лиц Белоруссии. Об этом сообщил госсектретарь страны Энтони Блинкен.

В список кроме политиков вошли представители правоохранительных органов.

Сегодня США предприняли действия в соответствии с президентской прокламацией 8015, наложив визовые ограничения на 43 лица в Белоруссии, ответственных за подрыв белорусской демократии​​​. Им запрещён въезд в США, - сказано в письменном заявлении дипломата.

Ранее к санкциям против Минска прибегла Европа. Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что Запад ввёл ограничительные меры против республики, чтобы подобраться к России, которая будет следующей.

Как ранее писал NEWS.ru, 21 декабря 2020 года американский сенат одобрил законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии». Документ позволяет ввести санкции против членов ЦИК страны, иных должностных лиц, а также в отношении представителей Союзного государства, среди которых могут быть россияне, якобы участвовавшие в противоправных действиях в отношении СМИ и граждан республики после выборов.