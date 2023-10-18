США ввели повторные санкции против «Рособоронэкспорта» и ВКС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США в очередной раз ввели санкции в отношении АО «Рособоронэкспорт» (входит в корпорацию «Ростех»), Воздушно-космических сил (ВКС) России, командования военно-транспортной авиации и госцентра беспилотной авиации Минобороны РФ, говорится в соответствующем документе Министерства финансов США. Согласно опубликованному перечню, все эти структуры ранее уже находились под различными ограничениями, а «Рособоронэкспорт» состоит сразу в трех различных списках американских рестрикций.

Теперь к каждой из указанных структур и организаций была добавлена маркировка IRAN-CON-ARMS-EO, которая применяется США против Ирана. Новые ограничения вводятся за «поставку, продажу или передачу, прямо или косвенно, в Иран или из Ирана <...> вооружений и связанных с ними средств, включая запасные части».

Ранее Иран получил партию учебно-боевых самолетов (УБС) российского производства Як-130. Техника уже поступила на вооружение ВВС страны. На российских самолетах Тегеран планирует обучать новых пилотов. Какое количество самолетов было доставлено в страну, пока что не уточняется. Такие же самолеты стоят на вооружении Алжира, Мьянмы, Лаоса, Бангладеш, Белоруссии и Вьетнама.

В свою очередь, французский евродепутат Тьерри Мариани на сессии Европарламента в Страсбурге заявил, что введением санкций в отношении России Евросоюз добился только одного — увеличения числа своих противников в мире. По его словам, эта ситуация со временем будет только усугубляться. Парламентарий припомнил, в частности, заверения европейских чиновников в начале конфликта на Украине в том, что санкции поставят Россию на колени и вернут ее в каменный век. В реальности же сообщество вынуждено через третьи страны закупать российские энергоресурсы и атомная энергетика ЕС полностью зависит от РФ.