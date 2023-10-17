В ЕС оценили результат антироссийских санкций Евродепутат Мариани: санкциями против России ЕС увеличил число своих противников

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Введением санкций в отношении России Евросоюз добился только одного — увеличения числа своих противников в мире, заявил французский евродепутат Тьерри Мариани на сессии Европарламента в Страсбурге. По его словам, которые приводит ТАСС, эта ситуация со временем будет только усугубляться.

Парламентарий припомнил заверения европейских чиновников в начале конфликта на Украине в том, что санкции поставят Россию на колени и вернут ее в каменный век. В реальности же сообщество вынуждено через третьи страны закупать российские энергоресурсы, атомная энергетика ЕС полностью зависит от РФ.

Короче, в ходе этого кризиса Евросоюз смог только добиться только одного — расширить список своих противников, и этот процесс будет продолжаться, — сказал евродепутат.

Мариани указал на то, что санкции в отношении России умножили проблемы в Азии, Африке, Южной Америке. По его словам, сам ЕС находится на пределе возможностей из-за взрыва цен на энергию и инфляции, но при этом готовит 12-й пакет рестрикций.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто также признал, что антироссийские санкции не достигли своих целей и не смогли поставить Россию на колени. При этом он отметил, что в Евросоюзе сейчас этот вопрос никак не обсуждается, а тех, кто его поднимает, «загоняют в угол и унижают».