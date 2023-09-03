На вооружение ВВС Ирана поступили российские самолеты IRNA: Иран получил российские учебно-боевые самолеты Як-130

Фото: МО РФ

Як-130

Иран получил партию учебно-боевых самолетов (УБС) российского производства Як-130, сообщило государственное агентство IRNA. Техника уже поступила на вооружение ВВС страны, говорится в материале. На российских самолетах Тегеран планирует обучать новых пилотов.

Учебно-тренировочный самолет Як-130 предназначен для летной и боевой подготовки летного состава на истребителях 4-го и 5-го поколений, а также для выполнения боевых задач по наземным и воздушным целям в благоприятных и неблагоприятных метеоусловиях, — говорится в публикации.

Какое количество самолетов было доставлено в страну, пока что не уточняется. Также агентство сообщило, что власти Ирана еще не подтвердили соответствующую информацию. «Рособоронэкспорт» также не комментировал эти сведения.

Партия Як-130 была доставлена в Иран транспортным самолетом, сообщает портал menadefense. УБС уже были опробованы на авиабазе в Исфахане, говорится в материале. Такие же самолеты стоят на вооружении Алжира, Мьянмы, Лаоса, Бангладеш, Белоруссии и Вьетнама.

Ранее Иран представил новый ударный беспилотный летальный аппарат Mohajer-10. Согласно опубликованным в Сети тактико-техническим характеристикам, дрон способен проводить в небе 24 часа и развивать скорость до 210 км/ч.