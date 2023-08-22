Опубликовано видео с новым иранским БПЛА Mohajer-10 Военкор Котенок опубликовал видео с новым иранским БПЛА Mohajer-10

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Макет иранского бесптлотного летательного аппарата Mohajer

Иран представил новый ударный беспилотный летательный аппарат Mohajer-10, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Согласно тактико-техническим характеристикам, беспилотник способен проводить в небе 24 часа и развивать скорость до 210 километров в час.

Как отмечается, дальность полета Mohajer-10 — 2000 км. Он способен подниматься на высоту 7300 метров и выдерживать 300 кг полезной нагрузки.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что Россия и Иран планируют построить на территории РФ завод по производству беспилотников, который сможет производить не менее шести тысяч дронов по иранским чертежам.

В мае украинский президент Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет. Он убежден, что страна поставляет России военную технику, в том числе беспилотники Shahed, которые используются для атак на гражданскую и военную инфраструктуру Украины.

Власти Ирана отрицают поставки любого оружия. Глава МИД страны Амир Хосейн Абдоллахиян на пресс-конференции в Токио заявил, что именно из-за поставок оружия и боеприпасов из-за рубежа военный конфликт на Украине все еще продолжается.