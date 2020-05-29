США введут санкции против Китая из-за Гонконга

Соединённые Штаты наложат санкции на официальные лица Китая и Гонконга, заявил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, ограничительные меры коснуться тех лиц, которые подрывают автономию Гонконга. США приостановят въезд отдельных иностранных граждан из Китая,
Ранее китайский парламент одобрил разработку законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Идея создания проекта закона получила одобрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Депутаты проголосовали в последний день работы третьей сессии ВСНП.
Согласно принятой резолюции, документ будет разработан ПК ВСНП. Его включат в приложение 3 Основного закона города, который является аналогом конституции, без участия Законодательного совета Гонконга
Как писал NEWS.ru, власти Китая призвали Соединённые Штаты немедленно прекратить политические манипуляции, связанные с законопроектом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
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