США вновь ужесточили правила экспорта товаров в Россию

https://static.news.ru/photo/5ab56300-bab3-11ea-98db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

США ввели новые ограничения для экспорта в Россию, в результате которых товары, предназначенные даже для гражданских потребителей, будут нуждаться в лицензии.

Как сообщает РБК, 29 июня вступили в силу два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США.

Первое правило отменяет исключение для американских экспортеров, которые ранее могли без лицензии поставлять товары для гражданского использования гражданскими потребителями. Речь идёт потенциальном экспорте чувствительных технологий в Россию — полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и других. Теперь для экспорта этих товаров придётся получить специальную лицензию Минторга США.

При этом BIS может отказать в разрешении на экспорт, если возникнут проблемы в идентификации конечного пользователя.

Помимо экспорта в Россию такие ограничения также затронут поставки товаров в Китай, Венесуэлу, Армению, Азербайджан, Украину, Белоруссию, Казахстан и Ирак.

Отмена «гражданской лицензии» по данным BIS также связано с тем, что иногда американские технологии, поставляемые в адрес гражданских потребителей, в итоге оказываются в руках оборонно-промышленных организаций.

Второе принятое ограничение повлияет на возможности российского оборонного сектора закупать американские товары, технологии и программное обеспечение. Новое правило расширяет определение «военного использования» товаров. Теперь под «конечным военным пользователем» будут пониматься вооружённые силы, национальная полиция, национальная гвардия, разведывательные службы, а также «любое лицо или организация, чьи действия или функции предназначены для поддержки военного использования» товара.

В частности, в Россию нельзя будет экспортировать генераторы для использования на АЭС, сенсоры и лазеры, двигательные установки, определённое оборудование для морских судов, акустическое оборудование для детектирования подводных объектов и т.д.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что санкционная лихорадка в США в отношении России в ближайшее время не утихнет. Так он отреагировал на доклад парламентариев американского конгресса, в котором говорится о необходимости ужесточения мер в отношении Москвы, писал NEWS.ru.