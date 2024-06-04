США создали новый проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа США распространили в СБ ООН новый проект резолюции о прекращении боев в Газе

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Соединенные Штаты распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа и достижении договоренности об освобождении заложников, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, многие лидеры и правительства, в том числе в регионе, одобрили новый план, говорится на сайте американского постпредства.

Сегодня Соединенные Штаты распространили новый проект резолюции Совета Безопасности, поддерживающий предложение о прекращении боевых действий в секторе Газа посредством договоренности о прекращении огня и освобождении заложников, — сказала Томас-Гринфилд.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о боях в восточной части города Рафах на юге сектора Газа, а также в районе Аз-Зейтун, расположенном в северной части анклава. Заявлялось о серии воздушных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, включая ракетные установки и наблюдательные пункты, а также о стрелковых столкновениях между сторонами конфликта.

До этого в ООН состоялось голосование по резолюции, расширяющей права Палестины в международной организации, где большинство союзников США воздержались от принятия решения. В поддержку Палестины было отдано 143 голоса. Против резолюции выступили США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия и маленькие островные государства. Нейтральную позицию заняли Великобритания, Канада, Германия, Италия, Украина и другие страны.