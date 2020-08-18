США сообщили России информацию о ядерном оружии Китая

https://static.news.ru/photo/6e7728fa-e16a-11ea-928b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Chan/Global Look Press

Спецпосланник США Маршалл Биллингсли сообщил о передаче российской стороне данных о действиях Китая в сфере развития ядерного оружия.

Мы считаем, что Китай должен прекратить делать то, что он делает. Они хотят, чтобы мир поверил в то, что у них только несколько сотен единиц ядерного оружия, — цитирует сообщение РИА Новости.

Он также задался вопросом, почему Китай не стал признавать обладание гораздо большими объёмами ядерного оружия. По данным Биллингсли, в прошлом году Пекин запустил более 200 баллистических ракет.

Вот почему мы считаем, что следующий договор о ядерных вооружениях должен включать и должен ограничивать Китай, — подытожил спецпосланник.

Ранее NEWS.ru писал, что спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал китайских властей раскрыть полную информацию о количестве боеголовок в своём арсенале. Одной из причин выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) называлось то, что этими обязательствами не связан Китай.