Псаки: саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций

https://static.news.ru/photo/ebe81c32-d254-11eb-a35d-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политика антироссийских санкций Вашингтона никак не изменилась после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передаёт New York Times.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о подготовке нового пакета санкций против РФ из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Также, по его словам, ограничительные меры будут вводиться против российских компаний, осуществляющих строительство трубопровода «Северный поток — 2». Однако сказал это Салливан до женевского саммита.

Как отметила Псаки, период, когда было сделано заявление, не имеет значения.

После саммита ничего не изменилось. Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия, — подчеркнула она.

Ранее Джен Псаки заявила о подготовке Штатами резервных средств помощи Украине на случай обострения ситуации в Донбассе. США продолжают настаивать на том, что Россия участвует в конфликте на востоке Украины.

По утверждениям Псаки, Америка подготовила «резервные средства» на случай «дальнейшего вторжения» России на Украину.