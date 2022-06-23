США решили увеличить расходы на оборону на $37 млрд Палата представителей конгресса одобрила увеличение оборонного бюджета США на $37 млрд

Фото: US Army/Digital/Global Look Press

Правки в проект оборонного бюджета США на 2023 год внёс профильный комитет палаты представителей Конгресса США. В результате этого бюджет вырос на $37 млрд. Туда вошло в том числе повышение военной помощи Украине до $1 млрд. Решение комитета опубликовано на сайте государственного органа.

В первом варианте проекта бюджета расходы на военную помощь Украине оценивались в среднем в $450 млн. Также главу Пентагона предложили наделить полномочиями по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины.

В результате поправки были одобрены большинством голосов. За выступили 42 конгрессмена, против — 17.

Проект оборонного бюджета предусматривает также программы поддержки союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны Евросоюза увеличат оборонные расходы на €200 млрд. По её словам, европейским лидерам необходимо компенсировать десятилетия сокращений и экономии на военных бюджетах стран ЕС. Фон дер Ляйен считает, что Европе необходимо скоординировать свои действия по закупкам и производству военной техники, чтобы укрепить оборонно-промышленную базу НАТО.