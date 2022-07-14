США разрешили операции с Россией по поставкам удобрений и продовольствия

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Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешающую транзакции с Россией по поставкам продовольствия, удобрений, посевных материалов, лекарств и медицинского оборудования. Об этом говорится в документе министерства.

Разрешены все операции, касающиеся «производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств», говорится в документе. Также разрешено обеспечение поставок препаратов, касающихся «профилактики, диагностики или лечения» COVID-19.

Ведомство также уточняет, что речь идёт о продовольственных товарах для людей, животных, о минеральных и органических удобрениях, а также семенах для посева, репродуктивных материалов для животноводства. Разрешение о поставках касается лекарств и медоборудования.

Кроме этого США временно разрешили проводить операции с бывшим подразделением «Газпрома» — Gazprom Germania. Одновременно сняты санкции с дочерней компанией «Альфа-банка» в Казахстане. До 16 декабря разрешаются транзакции с компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH. Такая лицензия действовала до мая текущего года.

Ранее сообщалось, что рестораны Лиона, третьего по величине города Франции, испытывают острый дефицит горчицы, который эксперты объясняют засухой в Канаде и военным конфликтом на Украине. В последние месяцы цена горчицы во Фрaнции выросла не менее чем на 9%.