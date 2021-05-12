США рассказали Украине, как распознать оружие массового уничтожения

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В Калифорнии дорожный патруль арестовал водителя Tesla, который неправильно пользовался автопилотом. Как пишет «Ридус», ссылаясь на американские СМИ, мужчину несколько раз замечали сидящем на заднем сидении во время движения автомобиля.

Отмечается, что подобная манера управления является грубым нарушением правил, поскольку автопилот Tesla ещё не позволяет управлять автомобилем без водителя. Авто может передвигаться самостоятельно, но ему необходимо присутствие водителя и его...