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США рассказали Украине, как распознать оружие массового уничтожения

00:35, 13 мая 2021
Фото: Unsplash

Онлайн-консультации для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов Украины провели представители США. На этих консультациях в числе прочего объяснялось, как при расследовании убийств выявить применение оружия массового уничтожения (ОМУ). В Госдепартаменте сообщают, что Вашингтон является приверженцем работы с союзниками и партнёрами по противодействию якобы имеющим место российским попыткам использовать подобное вооружение. Доказательств подобной активности России Запад не имеет.

Как заявляют Штаты, свежие нападения в Европе «подчёркивают реальную угрозу санкционированных правительством целенаправленных атак», в ходе которых используется ОМУ.

О властях какой страны идёт речь, не уточняется.

Госдеп отмечает, что данные нападения подтверждают необходимость быстрого национального реагирования. В результате правоохранители и медэксперты США предоставили Украине данные о том, как выявлять симптомы использования ОМУ.

РФ регулярно отвергает спекуляции на тему использования такого рода оружия.

Ранее сообщалось о том, что США создают для разных стран индивидуальные программы работ по биооружию.

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