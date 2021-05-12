США рассказали Украине, как распознать оружие массового уничтожения

Онлайн-консультации для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов Украины провели представители США. На этих консультациях в числе прочего объяснялось, как при расследовании убийств выявить применение оружия массового уничтожения (ОМУ). В Госдепартаменте сообщают, что Вашингтон является приверженцем работы с союзниками и партнёрами по противодействию якобы имеющим место российским попыткам использовать подобное вооружение. Доказательств подобной активности России Запад не имеет.
Как
О властях какой страны идёт речь, не уточняется.
Госдеп отмечает, что данные нападения подтверждают необходимость быстрого национального реагирования. В результате правоохранители и медэксперты США предоставили Украине данные о том, как выявлять симптомы использования ОМУ.
РФ регулярно отвергает спекуляции на тему использования такого рода оружия.
Ранее сообщалось о том, что США создают для разных стран индивидуальные программы работ по биооружию.