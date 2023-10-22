США распространили в СБ ООН свой проект резолюции по Ближнему Востоку ТАСС: США распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по Ближнему Востоку

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

США распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник во всемирной организации. По данным агентства, в документе не содержится призыва к прекращению огня.

Агентство отмечает, что в американском проекте резолюции есть пункты с осуждением нападения ХАМАС, призывом к освобождению заложников и признанием права Израиля на самозащиту.

Совет Безопасности ООН 18 октября не принял бразильский проект резолюции по Ближнему Востоку из-за вето США. Документ поддержали 12 членов СБ ООН, Великобритания и РФ воздержались, против проголосовали только США. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал вето Соединенных Штатов свидетельством лицемерия и двойных стандартов политики Вашингтона.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что применение американской стороной права вето на предложенный Бразилией проект резолюции Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке выглядело для многих стран как удар ножом в спину. По его мнению, в мире многие думали, что США в этой ситуации с ними.