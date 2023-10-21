«Удар ножом в спину»: дипломат оценил вето США на ближневосточную резолюцию В РФ назвали вето США на ближневосточную резолюцию «ударом ножом в спину»

Фото: МИД РФ

Дмитрий Полянский

Применение Соединенными Штатами права вето на предложенный Бразилией проект резолюции Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке выглядело для многих стран как удар ножом в спину, заявил в разговоре с пользователями соцсети X (Twitter) первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его мнению, в мире многие думали, что США в этой ситуации с ними.

Соединенные Штаты внезапно решили ветировать резолюцию. Знаете, это было сравнимо с ударом ножом в спину, поскольку многие страны считали, что США вместе с ними, — отметил дипломат.

Полянский указал на то, что значительное большинство из всех 193 стран — участниц ООН поддерживает гуманитарные призывы организации и прекращение огня на Ближнем Востоке. Проблема оказалась в том, что один член Совбеза, а в данном случае это были Соединенные Штаты, смог заблокировать все усилия.

США 18 октября заблокировали бразильский проект ближневосточной резолюции, использовав право вето. Россия воздержалась от голосования, поскольку были отклонены ее поправки к документу. Также не голосовала Великобритания, остальные 12 членов СБ ООН проголосовали за принятие резолюции.

Ранее китайские обозреватели заявили, что вето США в Совете Безопасности ООН на проект резолюции по палестино-израильской войне оказалось запятнано кровью жителей двух конфликтующих государств. По их мнению, неприятие Вашингтоном документа, предложенного Бразилией, станет причиной большого числа жертв среди мирного населения Ближнего Востока.