Вето США в Совбезе ООН сочли запятнанным кровью Global Times: вето США в Совбезе ООН запятнано кровью израильтян и палестинцев

Фото: Mohammad Abu Elsebah/dpa/Global Look Press

Вето США в Совете безопасности ООН на проект резолюции по палестино-израильской войне оказалось запятнано кровью жителей двух конфликтующих государств, считают обозреватели Global Times. По их мнению, неприятие Вашингтоном документа, предложенного Бразилией, станет причиной большого числа жертв среди мирного населения Ближнего Востока.

Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьезной несправедливостью. Это не только препятствует совместным действиям СБ ООН, но и посылает крайне негативный сигнал, указывающий на то, что ООН не может обеспечить основные международные гуманитарные принципы в критические моменты, — говорится в материале.

Обозреватели считают, что решение США «дает зеленый свет» тем, кто не соблюдает международное гуманитарное право. Журналисты возмущены тем, что США, часто говорящие о правах человека, блокируют резолюции по Палестине, игнорируя «гуманитарную катастрофу» в Газе. Кроме того, в Китае считают, что использование вето несостоятельно.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному прекращению огня между сектором Газа и Израилем. Он назвал приблизительное время возможной приостановки боевых действий, которое составляет две недели.