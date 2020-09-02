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США провели испытания прототипов гиперзвуковых ракет воздушного базирования

09:46, 02 сентября 2020
Фото: raytheon.com

Лётные испытания прототипов гиперзвуковых ракет Lockheed Martin и Raytheon воздушного базирования успешно завершились в США.

Об этом сообщило американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов. По его данным, испытания стали частью программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).

При этом Агентство не проинформировало, где и когда именно состоялись испытания, а также какие самолёты приняли в них участие. Но как ранее сообщали ВВС США, платформой для испытаний в рамках программы HAWC станет бомбардировщик B-52H Stratofortress, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что новый запуск перспективной российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» в рамках её лётных испытаний состоится в сентябре 2020 года. Это произойдёт с борта фрегата Северного флота (СФ) РФ «Адмирал Горшков». Кроме того, рассматривается возможность залповой стрельбы.

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