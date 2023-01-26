США признали «вагнеровцев» транснациональными преступниками

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Частная военная компания «Вагнер» признана в США транснациональной преступной организацией, сообщается на сайте американского Минфина. Ведомство объявило о введении санкций связанных с ней физических и юридических лиц.

Сегодня в отношении группы «Вагнер» повторно объявляются санкции... за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию, — говорится в пресс-релизе Минфина США.

В ведомстве заявили, что данная мера призвана усложнить проведение Россией спецоперации на Украине. Кроме того, Вашингтон обвинил ЧВК «Вагнер» в ведении боевых действий в ряде стран мира, включая Мали и Центральную Африканскую Республику (ЦАР).

О намерении Вашингтона признать «Вагнер» транснациональной преступной организацией несколько дней назад заявил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Основатель ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин написал в администрацию президента США открытое письмо на имя Кирби, в котором поинтересовался, какое именно преступление совершила ЧВК.

На послание Пригожина ответил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он заявил, что Вашингтон сразу объяснил, в чем причина признания группы «Вагнер» международной преступной организацией. Однако конкретного ответа по поводу того, какое же преступление послужило тому причиной, не дал.