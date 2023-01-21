Пригожин написал письмо в Белый дом

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Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо в Белый дом, адресованное координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джону Кирби, сообщает пресс-служба предпринимателя в Telegram. Пригожин поинтересовался у американского чиновника причинами признания ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией.

У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК „Вагнер“»? — написал Пригожин.

О решении Минюста США признать ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией Кирби сообщил накануне. Он добавил, что против компании будут введены новые санкции на следующей неделе. Кроме того, под ограничениями также окажутся партнеры ЧВК, способствующие ее работе на разных континентах. Активы «Вагнера» в США будут заморожены, а американским предпринимателям запрещено поставлять товары или предоставлять услуги ЧВК.

Пригожин отреагировал на это заявлением о том, что ЧВК «Вагнер» и США стали коллегами, а их взаимоотношения можно назвать «разборкой преступных кланов».