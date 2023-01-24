В Госдепе США ответили на письмо Пригожина Госдеп США: «Вагнер» причастен к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке

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Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон сразу объяснил, в чем причина признания им группы «Вагнер» международной преступной организацией. При этом он так и не ответил на вопрос создателя ЧВК Евгения Пригожина, какое преступление совершила компания. Об этом сообщает РИА Новости.

20 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби сообщил о решении Минюста страны признать ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. Он добавил, что против компании будут введены новые санкции. Кроме того, под ограничениями также окажутся партнеры ЧВК, способствующие ее работе на разных континентах. Активы компании в США будут заморожены, а американским предпринимателям запретят поставлять товары или предоставлять услуги компании.

21 января пресс-служба Пригожина в своем Telegram-канале опубликовала так называемое «открытое письмо» предпринимателя, состоящее из одного вопроса: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК „Вагнер“?»

Мы объяснили наши обеспокоенности относительно группы «Вагнер», рассекретили информацию, озвучили наши обеспокоенности, — заявил Прайс.

По его словам, США считают ЧВК «Вагнер» причастной к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке. Прайс также добавил, что о письме Пригожина Белый дом заговорил «сразу по итогам рассекречивания <...> дополнительной информации об активности группы „Вагнер“ внутри Украины, о поступающей от КНДР поддержке».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией в США не имеет значения для России. По его словам, равнодушно к этому отнесется и сама компания.

В свою очередь пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала комментарий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором тот назвал противников бород у солдат ВС РФ кучкой клоунов. Предприниматель считает, что всем выступающим за гламуризацию российской армии нужно назначить наказание со сроком заключения до 50 лет. Пригожин также согласился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, раскритиковавшим противников ношения бород солдатами ВС России.