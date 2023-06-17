США поставили исторический рекорд по государственному долгу Минфин: госдолг США впервые превысил отметку в $32 трлн

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $32 трлн. Соответствующие цифры в пятницу, 16 июня, обнародовало американское Министерство финансов. Показатели представлены в базе данных на сайте ведомства.

В графе «совокупный государственный долг» по состоянию на пятницу там указана сумма в $32,04 трлн. Подобного уровня госдолг страны не достигал никогда.

Законодательно установленный уровень государственного долга в размере $31,4 трлн Штаты превысили в январе текущего года. После этого Министерство финансов включило чрезвычайные меры, позволяющие продолжать финансовые операции. В то же время администрация Вашингтона призывала конгресс увеличить лимит долга.

Министр финансов США Джанет Йеллен в мае предупредила, что чрезвычайные меры администрации могут быть исчерпаны уже к 5 июня в связи с достижением потолка государственного долга, после чего страна может столкнуться с дефолтом.

31 мая законопроект о повышении госдолга США получил одобрение в палате представителей, на следующий день за документ проголосовали в сенате. 3 июня документ подписал президент Джо Байден.

Согласованный представителями Республиканской партии в конгрессе и Белым домом законопроект предполагает повышение государственного долга США до января 2025 года. При этом в стране должны быть проведены реформы, на которых настояли республиканцы. Они, в частности, предложили перераспределить средства, выделенные на помощь при пандемии COVID-19, а также часть финансирования Службы внутренних расходов США. В рамках договоренностей в 2024 году на оборону будет выделено $886 млрд, на медицинское обслуживание ветеранов — $121 млрд, на другие необоронные программы — $637 млрд.