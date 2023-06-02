Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга

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Сенат США принял законопроект о повышении государственного долга. Такие данные следуют из онлайн-трансляции голосования. Ранее документ был одобрен палатой представителей.

За законопроект отдали голоса 63 сенатора, против выступили 36.

После одобрения обеими палатами, законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее в палате представителей документ поддержали более 314 законодателей, 117 выступили против него.

Законопроект предполагает повышение государственного долга США до января 2025 года. При этом в стране должны быть проведены реформы, предложенные республиканцами. Они, в частности, предложили перераспределить средства, выделенные на помощь при пандемии COVID-19, а также часть финансирования Службы внутренних расходов США.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала, что чрезвычайные меры администрации могут быть исчерпаны уже к 5 июня в связи с достижением потолка государственного долга, после чего страна может столкнутся с дефолтом, который приведет к потрясениям в экономике всего мира и вызовет в Штатах экономическую катастрофу.