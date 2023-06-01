Палата представителей приняла законопроект о повышении потолка госдолга США

Фото: Sean Kilpatrick/STRSKP/Global Look Press

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о повышении потолка государственного долга, следует из онлайн-трансляции. В ходе голосования документ поддержали более 314 законодателей, 117 выступили против него.

Теперь законопроект должен рассмотреть сенат. В случае, если и там одобрят документ, он поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Инициатива предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года. В обмен в стране должны быть проведены реформы, которые предложила Республиканская партия. В частности, предлагается перераспределять средства, выделенные на чрезвычайную помощь при пандемии COVID-19, а также перераспределять часть финансирования Службы внутренних доходов США.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден рассчитывает до 5 июня получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт. В случае, если это не произойдет США окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства с катастрофическими последствиями.