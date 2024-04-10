США подтвердили планы разместить ракеты в Азии USARPAC: США разместят ракетные системы среднего радиуса в Азии до конца года

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

США рассчитывают до конца 2024 года разместить в Азии ракетные системы среднего радиуса, заявил РИА Новости представитель Тихоокеанского командования американской армии (USARPAC). Источник не назвал конкретных союзников Вашингтона, которым поставят вооружения.

Все идет по плану, чтобы достичь цели к концу года, — ответил собеседник издания на вопрос о планах размещения ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что намерение Пентагона поставить ракеты средней дальности в Азию приведет к осложнению ситуации вокруг Тайваня. По мнению парламентария, это решение вызовет напряженность в регионе.

До этого в военном ведомстве США увидели в России угрозу для национальной безопасности. Как сообщил глава Северного командования ВС (NORTHCOM) Грегори Гийо, Москва имеет самый большой в мире запас стратегических и нестратегических ядерных вооружений и у нее есть возможность нанести удар по Северной Америке. РФ располагает «значительными возможностями» в киберсфере, констатировал он.

Кроме того, командующий тихоокеанскими ВВС США Кеннет Вильсбах предупреждал, что Белый дом планирует начать восстановление аэродрома на острове Тиниан. Последний раз его использовали для атомной бомбардировки Японии в 1945 году во время Второй мировой войны, напомнил генерал.