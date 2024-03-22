В Пентагоне увидели в России угрозу для США Пентагон: Россия представляет угрозу США и вызывает озабоченность

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Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс»

России представляют угрозу для США и вызывают непосредственную озабоченность у военного руководства страны, заявил глава северного командования ВС США (NORTHCOM) Грегори Гийо. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия имеет самый большой в мире запас стратегических и нестратегических ядерных вооружений, и у нее есть возможность нанести удар по Северной Америке. Также, отметил он, Москва располагает «значительными возможностями» в киберсфере

Пока Китай быстро наращивает возможности, Россия на сегодняшний день представляет угрозу родине и вызывает непосредственную озабоченность, — заявил Гийо на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Ранее генерал уже заявлял об угрозе от России для Северной Америки. Обеспокоенность он выражал по поводу использования российскими военными атомных подлодок типа «Северодвинск», оснащенных новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». По его словам, под потенциальным ударом окажется большая часть объектов важной инфраструктуры на континенте.

Обозреватель американского журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу также обращает внимание, что РФ обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире. Поэтому, считает он, к заявлениям президента страны Владимира Путина о возможности использования такого оружия следует отнестись со всей серьезностью.