США планируют восстановить аэродром, с которого бомбили Японию в 1945 году

Фото: zbarchiv/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Boeing B-29 Superfortress

США планируют начать восстановление аэродрома на острове Тиниан, сообщил командующий тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Вильсбах в интервью Nikkei Asia. Последний раз его использовали для атомной бомбардировки Японии в 1945 году во время Второй мировой войны. После этого аэродром был заброшен и поглощен джунглями.

Американские военные добьются «значительного прогресса» в восстановлении аэродрома времен Второй мировой войны на тихоокеанском острове Тиниан в ближайшие месяцы в рамках инициативы по рассредоточению авиации по всему Индо-Тихоокеанскому региону, поскольку ракетная угроза Китая продолжает расти, — заявил Вильсбах.

Американские военные приступят к расчистке территории в ближайшее время. Когда именно аэродром возобновит свою работу, военнослужащий не уточнил. На строительные работы выделят $78 млн.

Остров Тиниан принадлежал Японии до 1944 года. После захвата территории войсками США он был использован как пункт расположения бомбардировщиков. 9 августа 1945 года с него вылетел B-29, сбросивший атомную бомбу «Толстяк» на Нагасаки.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев отметил обеспокоенность в связи с планами США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Вашингтон может использовать их не только против Китая, но и против РФ. Кроме того, они будут представлять угрозу для Северного морского пути, указал эксперт.