США ожидают возвращения санкций ООН против Ирана

https://static.news.ru/photo/4fbd6dbc-e24a-11ea-84ef-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

Соединённые Штаты планируют вернуть санкции Совета Безопасности ООН против Ирана. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп обещал в ближайшее время ввести ограничительные меры в отношении Тегерана. Кроме того, в скором времени будут объявлены сделки американских компаний и властей Ирака.

Мы ожидаем в скором времени объявления о сделках в энергетической сфере между американскими компаниями и властями Ирака, — отметил политик.

Позднее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что глава организации Антониу Гутерриш и Помпео обсудят в четверг намерение Вашингтона вернуть санкции в отношении Тегерана.

Это является решением и темой для комментариев государств — членов ООН, — цитирует ТАСС слова Дюжаррика.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в ДРСМД из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий, писал NEWS.ru.