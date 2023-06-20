США обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС Белый дом: ответственность за разрушение Каховской ГЭС лежит на России

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер

Ответственность за подрыв Каховской ГЭС должна нести Россия, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома США Карин Жан-Пьер. При этом она подчеркнула, что расследование инцидента продолжается.

Мы продолжаем анализировать происходящее. Конечно, мы поддерживаем связь с Украиной. Я упоминала ранее и повторю сейчас... россияне контролировали дамбу и в первую очередь не должны были находиться там. Ответственность за разрушения, причинённые этой войной, ложится на них, — подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Разрушение структуры плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего в Новой Каховке ее уровень достиг 12 метров. В настоящее время вода спадает. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов. По последним данным, погибли 25 человек.

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на различные свидетельства, в том числе инженерные планы, интервью со специалистами, а также спутниковые и сейсмические данные о взрывах в районе ЧП, выдвинуло версию о том, что провал бетонного фундамента плотины Каховской ГЭС не мог произойти сам по себе. Наиболее вероятной причиной обрушения является активация взрывчатого вещества, размещенного в проходе технического обслуживания или галерее.