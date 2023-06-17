В США раскрыли детали обрушения плотины Каховской ГЭС NYT: плотина Каховской ГЭС разрушилась в результате взрыва, произошедшего внутри

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Вид на Каховскую ГЭС

Провал бетонного фундамента плотины Каховской ГЭС не мог произойти сам по себе. Наиболее вероятной причиной обрушения является активация взрывчатого вещества, размещенного в проходе технического обслуживания или галерее. Такую версию приводит американское издание The New York Times со ссылкой на различные свидетельства, в том числе инженерные планы, интервью со специалистами, а также спутниковые и сейсмические данные о взрывах в районе ЧП.

Если ваша цель состоит в том, чтобы разрушить саму плотину, потребуется мощный взрыв. Галерея — идеальное место для установки этого заряда взрывчатки, — приводит издание мнение инженера-геотехника и эксперта по безопасности плотин Майкла Уэста.

В материале отмечается. что эрозия фундамента от воды, стекающей каскадом через ворота, могла бы привести в разрушению в том случае, если бы объект был спроектирован плохо или бетон, из которого объект был построен, оказался некачественным, но инженеры назвали подобные варианты маловероятными.

По словам бывшего заместителя начальника Днепровского бассейнового управления Игоря Стрельца, фундамент плотины спроектирован с таким расчетом, чтобы он был способен противостоять практически любому виду внешней атаки. По его мнению, взрыв произошел внутри галереи, он разрушил часть бетонной конструкции, после чего другие секции были оторваны напором воды. По словам Стрельца, такой вариант может говорить о полной потере плотины.

Как отметили эксперты, точную последовательность событий, приведших к разрушению, определит только полное обследование объекта. Это станет возможно после того, как вода стечет из водохранилища.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище позволит оценить состояние плотины Каховской ГЭС примерно через семь дней. Он отметил, что после оценки состояния станет ясно, существует ли возможность восстановления плотины на том же месте или придется формировать водохранилище на новой территории.

Разрушение структуры плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего в Новой Каховке ее уровень достиг 12 метров. В настоящее время вода спадает. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов. По последним данным погибли 25 человек.