США обвинили Россию в использовании ракет КНДР для ударов по Украине Кирби: Россия начала использовать северокорейские ракеты на Украине

Фото: Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Кирби

Россия якобы использовала ракеты, полученные от КНДР, для атак по территории Украины, заявил во время брифинга координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он не представил никаких конкретных доказательств в поддержку этого утверждения.

Наша информация показывает, что КНДР недавно поставила России баллистические ракеты, по крайней мере одну из которых 30 декабря российские силы запустили по Украине, — заявил Кирби.

Он также утверждал, что 2 января Москва якобы снова использовала эти ракеты для нападения на Украину. Кирби выразил убежденность в поставках северокорейских ракет в Россию. Он пообещал вынести на рассмотрение в Совете безопасности ООН произошедшую «оружейную сделку» между Москвой и Пхеньяном и выразил намерение ввести санкции против тех, кто помогает в передаче такого рода оружия между Россией, Ираном и КНДР.

Ранее Джон Кирби высказал предположение, что КНДР отправила России по морскому пути более тысячи контейнеров с «военной техникой и боеприпасами». По мнению американского политика, «в ответ» Пхеньян хочет получить от Москвы истребители, ракеты класса «поверхность — воздух», бронетехнику, оборудование для выпуска баллистических ракет и передовые технологии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами предположения властей США о поставках северокорейских боеприпасов. По словам Лаврова, Вашингтон «постоянно всех во всем обвиняет».