Белый дом практически исчерпал возможности вводить санкции против РФ

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Соединённые Штаты Америки ввели так много санкций против РФ и Исламской Республики Иран, что у Вашингтона практически не осталось возможностей для новых рычагов давления на обе страны, считает помощник по нацбезопасности главы США Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов на территории Белого дома.

У чиновника интересовались, какие ответные действия предпримут США в ответ на утверждения американской разведки, согласно которым Москва и Тегеран якобы располагают некоторой информацией о регистрации американских избирателей и хотят влиять на выборы лидера Штатов в ноябре 2020 года, пишет ТАСС.

Но мы анализируем все возможные меры сдерживания, которые можно применить в отношении этих стран, а также других, в том числе КНР и некоторых ещё не упомянутых государств, которые пытаются повлиять на американцев в вопросе голосования. Это недопустимо, — считает О'Брайен.

Очередные обвинения национальной разведки США в адрес России по поводу вмешательства в предстоящие президентские выборы прокомментировал политолог Александр Дудчак. По его мнению, это не более чем очередной фейк в духе американских политиков.

Глава нацразведки США Джон Рэтклифф заявил, что в руки России и Ирана попала некая информация о регистрации избирателей в США. Москва и Тегеран могут воспользоваться ею, чтобы «посеять хаос и подорвать уверенность в американской демократии». По его словам, Иран уже начал рассылать фальшивые электронные письма с целью запугать избирателей и породить общественные волнения.

Иран, в свою очередь, отреагировал на актуальное высказывание Джона Рэтклиффа. Пресс-секретарь представительства Ирана в ООН Алиреза Мирюсефи заявил, его государство не имеет ни малейшего интереса вмешиваться в процесс американских выборов, писал NEWS.ru.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.