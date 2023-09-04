США могут направить Киеву более $1 млрд подсанкционных российских активов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Минюст США планирует направить Украине российские активы, которые находятся под санкциями, сообщила телеканалу CBS первый заместитель министра юстиции, генерального прокурора США Лиза Монако. С февраля 2022 года Белый дом арестовал активы РФ на сумму более $1 млрд по всему миру.

Мы добиваемся от конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу народа Украины, — заявила Монако.

Ранее стало известно, что с февраля 2022 года Украина получила от западных партнеров военную помощь на $100 млрд. На закупку вооружений тратятся деньги и из госбюджета, однако большая их часть идет на денежные выплаты военным и компенсации.

До этого сообщалось, что часть конгрессменов США выступает против военной помощи Киеву. Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за негативного прогноза американской разведки по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины. По данным засекреченной оценки разведки США, украинская армия «не сможет дойти» до «ключевого» города Мелитополя в Запорожской области. При этом такое заключение привело к скандалам на закрытых заседаниях. Однако другая часть конгрессменов упрекает американскую администрацию в том, что она не направила Украине более мощные вооружения.