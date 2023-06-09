«США бросят Украину»: Байден может предать Зеленского в случае провала ВСУ От исхода боев в Запорожье зависит личная репутация хозяина Белого дома

Фото: Jim Watson - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Наступление ВСУ в Запорожской области обернулось большими потерями в живой силе и бронетехнике. Между тем от успехов Киева на фронте зависит не только уровень дальнейшей поддержки с Запада, но и карьера президента Джо Байдена. Об этом пишут ведущие газеты США. NEWS.ru выяснил, как скажутся успехи и неудачи Украины на расстановке сил в Вашингтоне.

Сколько еще США будут поддерживать Украину

По данным американских СМИ, до конца недели Пентагон объявит о новом пакете вооружений для Украины, включая боеприпасы для ПВО, на $2 млрд. Деньги, которые будут выделены в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины», пойдут на покупку ракетных установок и ракет Hawk, а также двух типов усовершенствованных ракет ПВО Patriot.

В четверг президент Джо Байден повторил, что США будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется. «Мы предоставляем Украине то, что ей нужно сейчас на поле боя, и помощь, чтобы укрепить ее армию в долгосрочной перспективе», — отметил он.

Байден выразил уверенность, что в вопросе помощи Киеву у его администрации не будет сложностей с конгрессом, палату представителей которого сейчас контролирует Республиканская партия.

Пока так и есть. В плане поддержки Украины оппозиция в парламенте готова идти даже дальше, чем сам Белый дом. Так, именно республиканцы потребовали от Байдена отправить на Украину новые дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. За ускорение поставок для нужд ВСУ высказался и бывший вице-президент США республиканец Майк Пенс, который на этой неделе объявил о своем желании стать хозяином Белого дома по итогам выборов 2024 года.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Владимир Зеленский и Джо Байден

Какое значение для карьеры Байдена имеет контрнаступление ВСУ

Однако всё может измениться в случае провала давно анонсированного контрнаступления ВСУ, которое, судя по всему, и началось на этой неделе. Как пишет издание Politico, от исхода наступления зависит репутация самого Байдена в преддверии выборов 2024 года.

«Будущая поддержка Украины и глобальная репутация президента Америки Джо Байдена зависят от успеха украинского контрнаступления. Добейтесь успеха — и западная военная и экономическая помощь потечет», — обещает издание.

По его сведениям, в администрации опасаются, что в случае провала наступления ВСУ конгресс откажется одобрять новые пакеты помощи для Киева.

Между тем, по данным американских СМИ, ВСУ несут большие потери в живой силе и технике, поскольку столкнулись в Запорожье с хорошо укрепленными российскими позициями.

Как сообщило российское Минобороны, украинские войска в ночь на 8 июня попытались пробить оборону РФ для дальнейшего выхода к Азовскому морю. Однако атака оказалась безуспешной. По данным российского командования, ВСУ не удалось скрытно подготовиться к атаке и первые потери они понесли еще до начала операции. В итоге, по данным российского командования, потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три Leopard, а также более 10 боевых машин пехоты.

Фото: МО Украины

Как реагирует Белый дом на плохие новости из-за океана

Вашингтон пытается купировать этот поток неприятных новостей с Украины, подчеркивая, что потери в наступательных действиях были ожидаемыми. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в очередной раз заверив, что президент Владимир Зеленский получит всю необходимую поддержку не только от США, но и от их 50 партнеров.

«Если Западу и Украине не удастся добиться поставленных целей, ВСУ постигнет неуспех, то это станет ударом по президенту Байдену, часть ответственности будет лежать и на нем», — подтвердил в интервью NEWS.ru выводы Politico программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Он уверен, что республиканцы смогут использовать в своих интересах тему возможного провала ВСУ, особенно в привязке к конфликту с Китаем.

«Республиканская партия активно обсуждает тему вооруженного конфликта на далекой Украине, ее представители ведут горячие дискуссии в конгрессе по антироссийскому и антикитайскому трекам. Атаку на Байдена они могут выстраивать, исходя из позиции: США увязают в противостоянии с Россией и при этом не могут сдержать рост Китая. Пекин все больше становится значимым игроком в мире», — пояснил программный директор РСМД.

Значение Украины для «вашингтонского болота»

Украина на самом деле не имеет особого значения для межпартийной борьбы, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.

«Республиканцы и демократы будут бороться в рамках избирательной кампании, а кампания имеет свои законы. Республиканцы будут вредить Байдену как только могут. Не будет Украины, найдется другой повод», — отметил американист в беседе с NEWS.ru.

Это мнение отчасти разделяет и Иван Тимофеев. «Не думаю, что тема конфликта вокруг Украины станет основным фактором для избирательной кампании Байдена. Гораздо большую роль в США, как обычно, играют внутриполитические вопросы. Налоги, здравоохранение, миграция для американского избирателя остаются более приоритетными», — заключил программный директор РСМД.

Но в любом случае провал на Украине не прибавит очков «ни Байдену, ни лидерам других западных стран», добавил он.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент США Джо Байден

Что ждет Зеленского в случае провала ВСУ

Не стоит недооценивать ни Байдена, ни его окружение. Они не новички в политике и сделают все, чтобы не дать своим оппонентам лишних поводов для критики, в том числе по украинскому вопросу. Эксперт уверен, что если наступление ВСУ захлебнется, то американская администрация поступит так же, «как обычно делает».

«Они обычно начинают что-то, не всегда всё хорошо просчитывают, а потом просто бросают. Вот так будет и здесь: они на всё плюнут и бросят эту Украину», — заверил Рогулев.

По его словам, и сам Байден вопреки прежним обещаниям поддерживать Киев скорректирует свою позицию по украинскому вопросу, если этого потребует внутриполитическая повестка.

«Там же тоже не дураки сидят. Байден без колебания предаст Зеленского, если поймет, что поддержка Киева начнет его дискредитировать. Для Вашингтона Зеленский — это вообще жертва на заклание», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Закон США о ленд-лизе для Украины спит

Между тем, как отмечает украинское издание «Страна», из одобренных конгрессом до конца этого финансового года средств для военной помощи Украине по состоянию на конец мая оставалось неизрасходованными лишь $2 млрд.

Это означает, что если не будет найден источник для дополнительного финансирования, то до конца сентября среднемесячная военная помощь Украине сократится до $500 млн, что втрое ниже, чем выделялось в среднем в месяц после 24 февраля прошлого года.

По-прежнему остается неясным, задействует ли Белый дом принятый более года назад закон о ленд-лизе для Украины, в котором нет никаких финансовых ограничений на размер военной помощи, но который до сих пор так и не заработал.

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