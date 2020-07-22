Спикер палаты представителей назвала COVID-19 «вирусом Трампа»

https://static.news.ru/photo/0bc30424-cbdd-11ea-a28a-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в разговоре с журналистами оценила поведение президента страны Дональда Трампа во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

По её словам, глава государства надел маску на публике только 21 июля, допустив тем самым большую ошибку. Он попросил американцев последовать его примеру, однако воспользоваться средством защиты на глазах миллионов граждан следовало бы раньше — тогда делали бы то же самое, заметила Пелоси.

Однако, как отметила спикер палаты представителей, Трамп неправильно реагировал на пандемию, из-за чего в стране погибли тысячи человек.

На самом деле очевидно, что это вирус Трампа. Надеюсь, президент приблизится к пониманию пандемии и COVID-19, — заявила Пелоси в эфире CNN.

На данный момент в США 3,8 млн человек заразились коронавирусом. После заражения более 141 тыс. американцев скончались. По показателям смертности и заболеваемости Штаты находятся на первом месте в мире. Всего на планете с начала пандемии COVID-19 заразились свыше 14,7 млн человек. Жертвами инфекции стали более 611 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщили, что реальное число заражённых коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах превышает официальные данные. По их подсчётам, возможно, показатели занижены в несколько раз.