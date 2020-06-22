Спецпредставитель Трампа сделает заявление о переговорах с РФ в Вене

https://static.news.ru/photo/834d81e0-b4ae-11ea-be5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/Global Look Press

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 23 июня сделает заявление о результатах переговоров с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым по вопросам стратегической стабильности. Их встреча прошла 22 июня в Вене.

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли планирует пресс-конференцию во вторник, — сообщил ТАСС источник, который работает в межведомственной делегации одной из стран.

Пока неизвестно, как оценивает американская сторона эту встречу.

Как утверждают источники «Коммерсанта», Москва возражала против того, чтобы символика КНР была размещена на встрече, которая проходит в отсутствие китайской стороны. При этом за наличие китайских флагов агитировал Вашингтон и надеялся таким образом создать дополнительное давление на Пекин.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин до этого заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Как писал NEWS.ru, Россия среди прочих тем во время переговоров в Вене по стратегической стабильности поднимет вопрос о недопущении гонки вооружений.