Совершивший первый кругосветный полет без посадок пилот умер в 85 лет AP: совершивший первый кругосветный полет без посадок пилот Рутан умер в 85 лет

Фото: Kevin McKiernan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский пилот Дик Рутан. 1986 год

Американский пилот Дик Рутан, который совершил первый кругосветный полет без посадок, умер в 85 лет, сообщило агентство Associated Press. По его данным, Рутан скончался 3 мая в больнице в штате Айдахо.

Рутана прославил полет, совершенный в 1986 году. Тогда он вместе со своим вторым пилотом Джиной Йегер летал девять дней и три минуты без остановок и дозаправок.

Он играл на самолете, как кто-то играет на рояле, — заявил брат летчика Берт.

Друг пилота Билл Уиттл поделился с агентством, что Рутан перенес тяжелую инфекцию легких. Впоследствии он не захотел проводить очередную ночь на системе подачи кислорода.

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