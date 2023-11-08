Совбез ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по «Северным потокам»

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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) запланировал провести закрытое заседание на тему взрывов на «Северных потоках» в среду, 8 ноября, передает ТАСС со ссылкой на постоянное представительство Бразилии. Заседание было назначено по запросу России.

Состоится закрытое заседание по «Северным потокам» по запросу Российской Федерации, — заявили в бразильском постпредстве.

Отмечается, что данное закрытое заседание состоится после проведения открытого заседания СБ ООН, посвященного Украине, начало которого запланировано на 23:00 по московскому времени. Его также инициировала Россия в связи с ударами Вооруженных сил Украины на Донецк.

В сентябре Россия подготовила проект заявления председателя Совбеза ООН, в котором предлагалось осудить подрыв «Северных потоков». В документе отмечалось, что «Совет Безопасности самым решительным образом осуждает террористический акт против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Также в заявлении говорилось, что этот акт является прямой угрозой международному миру и безопасности.

Ранее после подрыва газопроводов страны НАТО решили создать сеть морских датчиков и дронов для контроля в режиме реального времени ситуации в районе критически важной подводной инфраструктуры. Эта инициатива возникла из-за опасений атак со стороны российского флота.