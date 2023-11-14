Собака два месяца просидела в горах Колорадо рядом с трупом хозяина

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Труп пропавшего в августе туриста нашли на вершине горы в Колорадо, рядом также обнаружили его выжившую собаку, которая находилась рядом с телом мужчины два месяца, сообщает New York Post. К поискам пропавшего 71-летнего Рича Мура привлекли спасателей на вертолете, они обнаружили его автомобиль, однако найти самого мужчину им не удалось. Труп пропавшего туриста случайно нашел охотник.

Тело было найдено 30 октября в дренаже в округе Рио Бланко, оно находилось на удалении в четыре километра от вершины горы Блэкхенд, куда направлялся турист. 14-летний пес породы джек-рассел-терьер Финни пробыл рядом с погибшим все это время. Собаку доставили в ветеринарную клинику, а после лечения передали родственникам.

Местные полицейские не уточнили причину смерти мужчины, однако заявили, что она не носит криминальный характер. Тело Мура эвакуировали на вертолете.

В конце августа российские спасатели нашли туристов, которые пропали в Северо-Байкальском районе Бурятии при сплаве по реке Тые. Туристы не могли вернуться самостоятельно, поскольку в реке поднялся уровень воды. Отмечается, что в составе тургруппы значилось пять человек, они передвигались на двух катамаранах.