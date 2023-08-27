Спасатели нашли пропавших в Бурятии туристов МЧС: пропавшие при сплаве по реке Тыя в Бурятии туристы найдены живыми

Фото: t.me/mchs_official

Спасатели нашли туристов, которые пропали в Северо-Байкальском районе Бурятии при сплаве по реке Тыя, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба МЧС. По данным ведомства, туристы не могли вернуться самостоятельно, поскольку в реке поднялся уровень воды. Отмечается, что в составе тургруппы значилось пять человек, они передвигались на двух катамаранах.

Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск, — говорится в сообщении.

В ночь на 23 августа МЧС Бурятии сообщило, что зарегистрированная туристская группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе. К поисковым работам были привлечены пять спасателей и две единицы техники.

Ранее в Пермском крае пропала туристическая группа из 11 взрослых и 11 детей, самому младшему из которых пять лет. Они отправились на четырех катамаранах сплавляться по реке Усьве, не зарегистрировав маршрут в МЧС, и через какое-то время перестали выходить на связь. В поисках задействовали дроны и вертолет. К полудню группу нашли, причем туристы не считали себя пропавшими и продолжили маршрут.